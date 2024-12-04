На фронті відбулося понад 150 боїв. Генштаб розповів про найгарячіші напрямки

Російські обстріли

За даними Генштабу, за поточну добу противник завдав по території України 25 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБів, використав для ураження 654 дрони-камікадзе.

Окрім того, ворог здійснив майже 4000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Глибокого. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційного удару зазнало Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку агресор протягом дня 15 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Всі атаки противника відбито Силами оборони. Також авіація окупантів завдала ударів КАБами по Дворічній, а Лозову та Петропавлівку атакували НАРами.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Наші воїни зупинили 11 намагань ворога просунутись уперед. Два боєзіткнення ще тривають.

На Торецькому напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії на позиції наших військ в районі Торецька. Дві атаки вже відбиті українськими воїнами, інші - тривають. Авіаударів КАБами зазнала Костянтинівка.

Від початку доби ворог 39 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Наші підрозділи відбили тридцять шість атак, інші бої тривають.

Втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають понад 300 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі, також, три гармати, одна бойова броньована машина та одна одиниця автомобільної техніки були пошкоджені.

На Курахівському напрямку ворог 38 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки, де українські захисники відбили 31 атаку, сім боєзіткнень досі тривають. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Улакли.

На Времівському напрямку наші війська відбили десять атак противника поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій - протягом доби ним було здійснено два невдалих штурми.

У Курській області українські захисники відбили 16 ворожих атак, ще в шістьох локаціях бої продовжуються.