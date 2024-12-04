На фронте произошло более 150 боев. Генштаб рассказал о самых горячих направлениях

Российские обстрелы

По данным Генштаба, за текущие сутки противник нанес по территории Украины 25 авиационных ударов, сбросив 29 КАБов, использовал для поражения 654 дрона-камикадзе.

Кроме того, враг совершил около 4000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Глубокого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационный удар понес Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям недалеко от Кучеривки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Роща и Лозовой. Все атаки противника отражены Силами обороны. Также авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Двухлетней, а Лозовую и Петропавловку атаковали НАРами.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Наши воины остановили 11 попыток врага продвинуться вперед. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Торецком направлении противник четырежды проводил наступательные действия на позиции наших войск в районе Торецка. Две атаки уже отбиты украинскими воинами, другие продолжаются. Авиаудары КАБА потерпела Константиновка.

С начала суток враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкиного и Новопустынки. Наши подразделения отразили тридцать шесть атак, другие бои продолжаются.

Потери оккупантов на направлении за сегодня составляют более 300 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, также три пушки, одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники были повреждены.

На Кураховском направлении враг 38 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где украинские защитники отбили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Улаклы.

На Времевском направлении наши войска отразили десять атак противника возле Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наносил авиационных ударов по районам населенных пунктов Гуляйполе и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций - в течение суток им было совершено два неудачных штурма.

В Курской области украинские защитники отразили 16 вражеских атак, еще в шести локациях бои продолжаются.