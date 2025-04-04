На фронті відбулося понад 100 боїв: на яких напрямках ворог атакує найбільше

За даними Генштабу, від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 121 керованих авіабомб, 753 ударів дронами-камікадзе, здійснив близько 4000 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки, два боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та в бік Новомихайлівки, Зеленої Долини, два бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії ворожих військ в районах Верхньокам’янського та в бік Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Сьогодні наші війська відбили одну атаку противника в бік Предтечиного на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів - в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та в бік Романівки, Олексіївки та Олександрополя. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 269 та поранили 135 окупантів на даному напрямку. Також знищили одиницю автомобільної техніки, засіб супутникового зв’язку, мотоцикл, міномет, дев’ять бойових броньованих машин, чотири танки, три бойові машини піхоти, також суттєво пошкоджено танк та бойову машину піхоти противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили сім атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в напрямках Розливу та Костянтинополя. Три боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаударів некерованими авіаційними ракетами по Новополю та Малинівці, КАБи скинув на Комишуваху, активних наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім боєзіткнень в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам’янське, три боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до позицій наших захисників.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили сім атак загарбницької армії на цьому напрямку, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав 334 артилерійських обстріли, з них чотири - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 10 авіаційних ударів, скинувши 17 КАБів.