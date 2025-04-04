На фронте произошло более 100 боев: на каких направлениях враг атакует больше всего

По данным Генштаба, с начала суток произошло 111 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 68 авиационных ударов, использовав одну ракету и 121 управляемых авиабомб, 753 ударов дронами-камикадзе, совершил около 4000 обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в сторону Каменки и в районе Волчанска.

Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Екатериновка и в сторону Новомихайловки, Зеленой Долины, два боя продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили три штурмовые действия вражеских войск в районах Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки.

Сегодня наши войска отбили одну атаку противника в сторону Предтечино на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное, Преображенка, Серебряное, Новосергиевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки, Алексеевки и Александрополя. Бои не утихают до сих пор в двух локациях.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 269 и ранили 135 оккупантов на данном направлении. Также уничтожили единицу автомобильной техники, средство спутниковой связи, мотоцикл, миномет, девять боевых бронированных машин, четыре танка, три боевые машины пехоты, также существенно повреждены танк и боевая машина пехоты противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили семь атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях Разлива и Константинополя. Три боестолкновения пока продолжаются.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами по Новополю и Малиновке, КАБы сбросил на Камышеваху, активных наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское, три боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к позициям наших защитников.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили семь атак захватнической армии на этом направлении, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес 334 артиллерийских обстрела, из них четыре - из реактивных систем залпового огня; осуществил 10 авиационных ударов, сбросив 17 КАБов.