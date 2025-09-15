На фронті відбулося майже 90 боїв, Покровський напрямок найгарячіший, - Генштаб

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник три рази намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала трьох авіаударів, загалом скинувши 11 керованих авіаційних бомб, також ворог здійснив 88 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Красного Першого. Дотепер тривають ще сім боєзіткнень.

Противник із початку доби шість разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського. Шість атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку - підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення із противником у напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські окупанти сім разів штурмували позиції наших захисників у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки. Українські підрозділи відбили дві атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Тернового, Новоіванівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 24 таки.

На Новопавлівському напрямку загарбники 16 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Комишуваха, Вороне та у напрямку Філії, Іскри, Січневого, Ольгівського. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав в районі Кам’янки та в напрямку Новоданилівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Веселянка.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Миколаївці.