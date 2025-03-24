На фронті відбулося майже 140 боїв. Генштаб розповів, де ворог атакує найбільше

За даними Генштабу, від початку доби російські загарбники завдали 76 авіаційних ударів, застосувавши 104 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у бік Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник проводив шість штурмів позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу Колодязів, Ямполівки та в напрямках Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного, Дронівки. Наразі українські захисники відбивають ще п’ять атак противника.

Сили оборони зупинили шість наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, в бік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Диліївки. Всі атаки зупинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Торецька та неподалік Диліївки, Дачного, Кримського. Наразі триває одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки. До цього часу тривають два боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнав Покровськ.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 91 окупанта, 52 з них - безповоротно. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, мотоцикл та БПЛА "Supercam".

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в бік Розливу, Веселого.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі отримав відсіч, намагаючись просунутися вперед в районі населеного пункту Новопіль та в бік Вільного Поля. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Малинівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався просунутися в напрямку Лобкового. Авіаційного удару зазнали населені пункти Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 18 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 керованих бомб, та здійснив 262 артилерійських обстріли, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.