На фронте произошло почти 140 боев. Генштаб рассказал, где враг атакует больше всего

По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли 76 авиационных ударов, применив 104 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 794 дроны-камикадзе и осуществили 4749 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении сегодня враг трижды атаковал в сторону Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении противник проводил шесть штурмов позиций наших защитников в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи Колодязов, Ямполовки и в направлениях Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного, Дроновки. Сейчас украинские защитники отражают еще пять атак противника.

Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Дилиевки. Все атаки остановлены украинскими воинами.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Торецка и неподалеку Дилиевки, Дачного, Крымского. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлении Покровска, Котляровки, Богдановки, Алексеевки. К этому времени продолжаются два боестолкновения. Авиационным ударам подвергся Покровск.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении был обезврежен 91 оккупант, 52 из них - безвозвратно. Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники, две боевые машины пехоты, мотоцикл и БПЛА "Supercam".

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 14 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенного пункта Константинополь и в сторону Разлива, Веселого.

На Гуляйпольском направлении враг трижды получил отпор, пытаясь продвинуться вперед в районе населенного пункта Новополь и в сторону Свободного Поля. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Малиновка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться в направлении Лобкового. Авиационному удару подверглись населенные пункты Белогорье, Малая Токмачка, Каменское.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 18 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив при этом 17 управляемых бомб, и совершил 262 артиллерийских обстрела, два из которых - из реактивных систем залпового огня.