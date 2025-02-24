На фронті відбулося майже 100 боїв: де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ

За даними Генштабу, від початку доби загарбники завдали по території України 53 авіаційних ударів, застосувавши 73 КАБи. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1171 дрон-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька та Кримського. На даний час продовжуються три боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

Противник зазнає значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено 18 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві антени БпЛА, антену зв’язку та пункт управління БпЛА, крім того, значно пошкоджено міномет та два автомобілі загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя. Авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, атакував в напрямку Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Садове.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 11 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 21 авіаційного удару 26 керованими бомбами та здійснив 329 артилерійських обстрілів, зокрема 16 з них - із РСЗВ.