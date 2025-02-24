На фронте произошло почти 100 боев: где враг пытается прорвать оборону ВСУ

По данным Генштаба, с начала суток захватчики нанесли по территории Украины 53 авиационных удара, применив 73 КАБа. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1171 дрон-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили восемь атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.

На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка и Крымского. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

Противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении было обезврежено 137 оккупантов, 84 из них - безвозвратно. Также уничтожено 18 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, две антенны БпЛА, антенну связи и пункт управления БпЛА, кроме того, значительно повреждены миномет и два автомобиля захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя. Авиационный удар управляемыми бомбами потерпел населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, атаковал в направлении Каменского.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 11 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 21 авиационный удар 26 управляемыми бомбами и совершил 329 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 из них - из РСЗО.