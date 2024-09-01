На фронті відбулося 183 бойових зіткнення, - Генштаб

Ворожі обстріли

За сьогодні російські окупанти завдали чотири ракетні удари, застосувавши 9 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 77 КАБів, 381 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 2400 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили дві атаки поблизу Вовчанська і Липців. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 25 атак. Найбільшу активність противник проявляв в районах Синьківки, Колісниківки та в напрямку Лозової, де досі тривають боєзіткнення.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку восьми різних населених пунктів та в Серебрянському лісі. Концентрував зусилля поблизу Греківки, Невського і Твердохлібового.

На Сіверському напрямку впродовж дня захисники України відбивали вісім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного, Званівки, Білогорівки та Виїмки. Досі в чотирьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляли в районі Калинівки - де провели понад половину атак. Бої тривають.

Ворог 14 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку. Протягом дня, окупанти атакували в районах населених пунктів Курдюмівка, Торецьк, Неліпівка та Нью-Йорк. 13 атак вже відбито українськими захисниками.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новогродівка, Гродівка, Карлівка, Селидове та Михайлівка, ЗСУ відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Чотири з них ще триває. Українські війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч.

"За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 168 осіб вбитими та 216 - пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки Т-72, три БМП та дев’ять автомобілів. Окрім того, два танки та 17 автомобілів ворога було суттєво пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 28 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Костянтинівки і Георгіївки - здійснили п’ять і 13 атак відповідно. Також спроби просування відбувалися у бік Українська, Лісівки та Галицинівки. Окупанти зазнають втрат.

На Времівському напрямку окупанти атакували в напрямку Вугледара, Водяного, Макарівки та Времівки. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку ЗСУ зупинили чотири атаки противника поблизу Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

Крім того, Генштаб відзначив воїнів 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат.