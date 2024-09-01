На фронте произошло 183 боевых столкновения, - Генштаб

Вражеские обстрелы

За сегодняшний день российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 9 ракет, 59 авиационных ударов с применением 77 КАБов, 381 удар дронами-камикадзе и совершил почти 2400 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили две атаки вблизи Волчанска и Липцев. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 25 атак. Наибольшую активность противник проявлял в районах Синьковки, Колесниковки и в направлении Лозовой, где до сих пор продолжаются боестолкновения.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении восьми разных населенных пунктов и в Серебрянском лесу. Концентрировал усилия вблизи Грековки, Невского и Твердохлебного.

На Северском направлении в течение дня защитники Украины отражали восемь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного, Звоновки, Белогоровки и Выемки. До сих пор в четырех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении произошло 19 боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Калиновки - где провели более половины атак. Бои продолжаются.

Враг 14 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Курдюмовка, Торецк, Нелиповка и Нью-Йорк. 13 атак уже отбиты украинскими защитниками.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новогродовка, Гродовка, Карловка, Селидово и Михайловка, ВСУ отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Четыре из них еще продолжаются. Украинские войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор.

"По предварительным данным, за сегодня враг потерял 168 человек убитыми и 216 ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка Т-72, три БМП и девять автомобилей. Кроме того, два танка и 17 автомобилей врага были существенно повреждены", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 28 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Константиновки и Георгиевки - совершили пять и 13 атак соответственно. Также попытки продвижения происходили в сторону Украинска, Лысовки и Галицыновки. Оккупанты несут потери.

На Времивском направлении оккупанты атаковали в направлении Угледара, Водяного, Макаровки и Времовки. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении ВСУ остановили четыре атаки противника вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины отразили три штурма российских захватчиков.

Кроме того, Генштаб отметил воинов 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые уверенно держат рубежи и наносят оккупантам значительные потери.