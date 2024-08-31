На фронті відбулося 109 боїв, ворог найбільш активний на двох напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00, 31 серпня, на фронті протягом доби зафіксовано 109 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському і Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram .

Російські обстріли

В Генштабі зазначили, що сьогодні від артилерійських обстрілів з території РФ потерпають Сумська та Чернігівська області. Зокрема, під ворожий вогневий вплив потрапили 15 районів різних населених пунктів. Серед них Хрінівка, Уланове, Велика Писарівка, Славгород та Степок. Сопич обстріляно двічі, а Порозок - тричі. Авіабомбами російські терористи цілили, зокрема, по Глухову, Манухівці, Журавці та Ободах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.

На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції підрозділів ЗСУ біля Синьківки, Колісниківки і у бік Лозової. Половина з цих боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Невського, Новосадового, Діброви та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, а три - продовжуються. Окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52 по Сергіївці.

Ворог намагається знайти слабину в українській обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак. Отримав жорстку відсіч. Бої неподалік Виїмки і Верхньокам’янського ще продовжуються.

На Краматорському напрямку загарбники розпочинали 12 штурмів біля Калинівки, Часового Яру, Андріївки і Кліщіївки. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районах Калинівки та Андріївки.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Вісім з них воїни ЗСУ зупинили. Бій ще точиться в районі Неліпівки, де ворог атакує найактивніше.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень, майже половина, пройшли біля Новогродівки. Селідове та Покровськ зазнали ударів КАБами.

Також зафіксовано 21 ворожу атаку у бік Українська, Лісівки, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. У районах Георгіївки і Костянтинівки окупанти прикладали основні зусилля - провели одинадцять та п’ять штурмів відповідно.

На Времівському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Вугледара та Времівки. Ще тричі ворог проводив атаки у бік Макарівки - отримав жорстку відсіч.

На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно атакували тричі, біля Малої Токмачки і Роботиного. По Рівнополю випустили двадцять некерованих авіаракет з озброєння вертольотів.

На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм.

На решті напрямків без особливих змін.