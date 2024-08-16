На фронті відбулося 144 боїв, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

За уточненою інформацією, російські загарбники завдали сім ракетних ударів, 74 авіаудари та здійснив понад 4600 обстрілів з різних видів озброєння. Атаки були спрямовані на позиції українських підрозділів і населені пункти у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Водночас, українські Сили оборони провели успішні контратаки, завдавши три удари по районах зосередження особового складу противника та знищивши дві артилерійські системи й два склади боєприпасів.

Активні бойові дії, окрім Покровського напрямку, також велися на Торецькому та Курахівському фронтах. На інших напрямках також тривали інтенсивні бої.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 зіткнень, на Лиманському - 10, а на Придніпровському напрямку противник зазнав поразки після 10 спроб атакувати українські позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування нових наступальних угруповань ворога не виявлено.