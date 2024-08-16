ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На фронті відбулося 144 боїв, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

П'ятниця 16 серпня 2024 08:49
UA EN RU
На фронті відбулося 144 боїв, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де українські військові відбили 41 атаку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, російські загарбники завдали сім ракетних ударів, 74 авіаудари та здійснив понад 4600 обстрілів з різних видів озброєння. Атаки були спрямовані на позиції українських підрозділів і населені пункти у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Водночас, українські Сили оборони провели успішні контратаки, завдавши три удари по районах зосередження особового складу противника та знищивши дві артилерійські системи й два склади боєприпасів.

Активні бойові дії, окрім Покровського напрямку, також велися на Торецькому та Курахівському фронтах. На інших напрямках також тривали інтенсивні бої.

На Куп’янському напрямку відбулося 16 зіткнень, на Лиманському - 10, а на Придніпровському напрямку противник зазнав поразки після 10 спроб атакувати українські позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування нових наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

За минулу добу Росія втратила 1330 військових, 35 броньованих машин і 59 артсистем у війні з Україною.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, 14 серпня росіяни просунулися біля Новоселівки Першої та Желанного на південному сході від Покровська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Новини АТО фронт Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів
Нові втрати Росії на фронті: ЗСУ відмінусували ще понад 1300 окупантів
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку