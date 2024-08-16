На фронте произошло 144 боев, враг концентрирует усилия на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения. Самой горячей точкой остается Покровское направление, где украинские военные отбили 41 атаку противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

По уточненной информации, российские захватчики нанесли семь ракетных ударов, 74 авиаудара и совершили более 4600 обстрелов из различных видов вооружения. Атаки были направлены на позиции украинских подразделений и населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

В то же время, украинские Силы обороны провели успешные контратаки, нанеся три удара по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожив две артиллерийские системы и два склада боеприпасов.

Активные боевые действия, кроме Покровского направления, также велись на Торецком и Кураховском фронтах. На других направлениях также продолжались интенсивные бои.

На Купянском направлении произошло 16 столкновений, на Лиманском - 10, а на Приднепровском направлении противник потерпел поражение после 10 попыток атаковать украинские позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования новых наступательных группировок врага не обнаружено.