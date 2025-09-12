На фронті відбулося 142 бої: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Російські обстріли

Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 ударів дронами-камікадзе та 3257 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки російських загарбників. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 70 обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку російські війська 24 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Торське, Ямпіль, Шандриголове та Дробишеве. Чотири бойові зіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили одну ворожу атаку в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів, Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Активність спостерігалася в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 79 та поранили 42 окупанти, знищили шість одиниць автомобільної техніки та 17 безпілотних літальних апаратів загарбників", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорватися поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. Бої продовжуються в двох локаціях.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні атаки на позиції наших захисників, водночас завдав авіаударів по Одрадокам’янці.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.