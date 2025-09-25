На фронті відбулось 160 боїв: Генштаб назвав два найгарячіші напрямки

Атаки ворога

За даними військових, російські окупанти завдали 4 ракетних і 68 авіаційних ударів, випустили 6 ракет та скинули 136 керованих авіабомб.

Крім того, окупанти здійснили 5082 обстріли, серед яких 115 - з реактивних систем залпового вогню, а також застосували 5846 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Шипувате Харківської області, Добропілля, Костянтинівка і Слов’янськ на Донеччині, Гуляйполе Запорізької області та Ольгівка на Херсонщині.

Відповідь Сил оборони

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України знищили три райони зосередження живої сили та техніки ворога, пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів і пункт управління БпЛА.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили шість атак окупантів. Ворог застосував там 13 авіаударів і скинув 26 керованих авіабомб, а також здійснив 186 обстрілів, серед яких 8 - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.



На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.



На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.



На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.



На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.



На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.



На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.



Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки.



На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.