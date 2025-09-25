ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На фронті відбулось 160 боїв: Генштаб назвав два найгарячіші напрямки

Четвер 25 вересня 2025 08:36
UA EN RU
На фронті відбулось 160 боїв: Генштаб назвав два найгарячіші напрямки Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Протягом доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку, а також противник активізував атаки на Лиманському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки ворога

За даними військових, російські окупанти завдали 4 ракетних і 68 авіаційних ударів, випустили 6 ракет та скинули 136 керованих авіабомб.

Крім того, окупанти здійснили 5082 обстріли, серед яких 115 - з реактивних систем залпового вогню, а також застосували 5846 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Шипувате Харківської області, Добропілля, Костянтинівка і Слов’янськ на Донеччині, Гуляйполе Запорізької області та Ольгівка на Херсонщині.

Відповідь Сил оборони

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України знищили три райони зосередження живої сили та техніки ворога, пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів і пункт управління БпЛА.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили шість атак окупантів. Ворог застосував там 13 авіаударів і скинув 26 керованих авіабомб, а також здійснив 186 обстрілів, серед яких 8 - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 105 490 військових.

Лише за минулу добу втрати російських загарбників склали 940 осіб.

Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню, чотири засоби ППО, літак, 415 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"