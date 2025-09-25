На фронте состоялось 160 боев: Генштаб назвал два самых горячих направления

В течение суток на фронте произошло 160 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении, а также противник активизировал атаки на Лиманском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Атаки врага

По данным военных, российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 68 авиационных ударов, выпустили 6 ракет и сбросили 136 управляемых авиабомб.

Кроме того, оккупанты совершили 5082 обстрела, среди которых 115 - из реактивных систем залпового огня, а также применили 5846 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Шиповатое Харьковской области, Доброполье, Константиновка и Славянск в Донецкой области, Гуляйполе Запорожской области и Ольговка в Херсонской области.

Ответ Сил обороны

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины уничтожили три района сосредоточения живой силы и техники врага, пункт управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак оккупантов. Враг применил там 13 авиаударов и сбросил 26 управляемых авиабомб, а также совершил 186 обстрелов, среди которых 8 - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.



На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.



На Северском направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.



На Краматорском направленииоккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое.



На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сечневое, Вороное, Терновое и Новогригорьевка.



На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.



Силы обороны отбили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.



На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.