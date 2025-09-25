На фронте состоялось 160 боев: Генштаб назвал два самых горячих направления
В течение суток на фронте произошло 160 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении, а также противник активизировал атаки на Лиманском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Атаки врага
По данным военных, российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 68 авиационных ударов, выпустили 6 ракет и сбросили 136 управляемых авиабомб.
Кроме того, оккупанты совершили 5082 обстрела, среди которых 115 - из реактивных систем залпового огня, а также применили 5846 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Шиповатое Харьковской области, Доброполье, Константиновка и Славянск в Донецкой области, Гуляйполе Запорожской области и Ольговка в Херсонской области.
Ответ Сил обороны
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины уничтожили три района сосредоточения живой силы и техники врага, пункт управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак оккупантов. Враг применил там 13 авиаударов и сбросил 26 управляемых авиабомб, а также совершил 186 обстрелов, среди которых 8 - из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.
На Северском направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направленииоккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое.
На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сечневое, Вороное, Терновое и Новогригорьевка.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
Силы обороны отбили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери РФ в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 105 490 военных.
Только за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек.
Также украинские воины обезвредили две боевые бронированные машины, 38 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, четыре средства ПВО, самолет, 415 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 120 единиц автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.