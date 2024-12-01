На фронті стало менше боїв, Генштаб ЗСУ назвав найгарячіші напрямки

У військовому командуванні розповіли про оперативну ситуацію станом на 16.00 1 грудня.

Російські обстріли

У Генштабі зазначили, що від ворожих артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей (1 грудня постраждали ряд населених пунктів, серед яких Нововасилівка, Блешня, Грем’ячка, Бачівськ, Леонівка та Карповичі).

Ситуація на фронті

"Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському, Времівському напрямках та на Курщині", - йдеться у звіті.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 6 ворожих штурмів поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська, ще 1 бій - триває.

На Куп’янському напрямку окупанти 6 разів намагалися просунутися до позицій ЗСУ в районах Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Наразі 2 бої продовжуються.

На Лиманському напрямку противник також збільшив кількість атак до 6, а наступи відбувалися поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. 2 боєзіткнення наразі тривають.

На Краматорському напрямку воїни ЗСУ відбили 1 атаку окупантів в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог 5 разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. 1 бій наразі триває.

На Покровському напрямку противник зберігає активність - тут за сьогодні 22 рази розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Ворожі атаки були відбиті в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Наразі ще триває 5 боїв.

На Курахівському напрямку тривають запеклі бої, зазначили в Генштабі. Поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки протягом дня відбулося 33 бойових зіткнення, 14 атак загарбників - тривають.

На Времівському напрямку окупанти 19 разів атакували позиції ЗСУ в районі Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки. Наразі тривають 9 боїв.

У Курській області воїни ЗСУ відбивають 6 атак російських загарбників, всього на напрямку за сьогодні відбулося вже 12 боїв.

У Генштабі додали, що на решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.