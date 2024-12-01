Британська розвідка проаналізувала просування Росії після захоплення Вугледару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

У Донецькій області російські війська швидко просунулися на східний фланг Великої Новосілки.

Як зазначає розвідка, місто з 2022 року знаходиться на лінії фронту і виступає опорою оборонної лінії України. Україна повернула собі частину території на південь від міста в рамках контрнаступу 2023 року.

"Велика Новосілка зараз вразлива для атак Росії через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року. Це дозволило посилити наступ росіян у менш захищені райони на заході Донецької області", - йдеться у зведенні.

Армія РФ наступає в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

скриншот deepstatemap.live

Нагадаємо, 2 жовтня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило про вихід Сил оборони з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки.