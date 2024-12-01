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Британська розвідка проаналізувала просування Росії після захоплення Вугледару

Вугледар, Неділя 01 грудня 2024 14:50
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Британська розвідка проаналізувала просування Росії після захоплення Вугледару Фото: втрата Вугледару дозволила Росї просуватися на захід Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Захоплення Вугледару дозволило російській армії просунутися на захід Донецької області. Під ударом ворога знаходиться населений пункт Велика Новосілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

У Донецькій області російські війська швидко просунулися на східний фланг Великої Новосілки.

Як зазначає розвідка, місто з 2022 року знаходиться на лінії фронту і виступає опорою оборонної лінії України. Україна повернула собі частину території на південь від міста в рамках контрнаступу 2023 року.

"Велика Новосілка зараз вразлива для атак Росії через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року. Це дозволило посилити наступ росіян у менш захищені райони на заході Донецької області", - йдеться у зведенні.

Армія РФ наступає в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

Британська розвідка проаналізувала просування Росії після захоплення Вугледару

скриншот deepstatemap.live

Нагадаємо, 2 жовтня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило про вихід Сил оборони з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки.

Втрати армії РФ

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські воїни за добу ліквідували 1730 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 742 тисячі солдатів.

У Міноборони розповіли, що у листопаді українські захисники вразили низку рідкісних та дорогих одиниць техніки ворога. Йдеться про ЗРК різної модифікації, РЛС, вогнеметні системи залпового вогню тощо.

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