На фронте стало меньше боев, Генштаб ВСУ назвал самые горячие направления

В военном командовании рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 16:00 1 декабря.

Российские обстрелы

В Генштабе отметили, что от вражеских артиллерийских обстрелов продолжают подвергаться пограничным районам Черниговской и Сумской областей (1 декабря пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Нововасиловка, Блешня, Гремячка, Бачевск, Леоновка и Карповичи).

Ситуация на фронте

"Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на Кураховском, Покровском, Времевском направлениях и на Курщине", - говорится в отчете.

На Харьковском направлении ВСУ отразили 6 вражеских штурмов вблизи Старицы, Тихого и Волчанска, еще 1 - продолжается.

На Купянском направлении оккупанты 6 раз пытались продвинуться к позициям ВСУ в районах Лозовой, Кругляковки и Зеленой Роща. Сейчас 2 боя продолжаются.

На Лиманском направлении противник также увеличил количество атак до 6, а наступления проводились вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григорьевки, Тернов и Торского. 2 боя - продолжаются.

На Краматорском направлении воины ВСУ отразили 1 атаку оккупантов в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг 5 раз пытался идти вперед в районе Торецка и в направлении Щербиновки. 1 бой продолжается.

На Покровском направлении противник сохраняет активность - здесь за сегодняшний день 22 раза начинались столкновения разной интенсивности.

На Кураховском направлении продолжаются ожесточенные бои, отметили в Генштабе. Вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки в течение дня произошло 33 боевых столкновения, 14 атак захватчиков - продолжаются.

На Времивском направлении оккупанты 19 раз атаковали позиции ВСУ в районе Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки. В настоящее время продолжаются 9 боев.

В Курской области воины ВСУ отбивают 6 атак российских захватчиков, всего на направлении сегодня произошло уже 12 боев.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.