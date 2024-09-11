На фронті росіяни втратили за добу 1140 солдат, дві РСЗВ і засіб ППО, - ЗСУ

За останню добу з 10 на 11 вересня, росіяни втратили на фронті 1140 солдатів, 56 артсистем і 58 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, Збройні сили України мали успіх в Курській області, а росіяни просуваються у Донецькій області.
Минулої ночі військові агресора знову атакували Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Київській області працювала ППО по ворожих цілях.
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