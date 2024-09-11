На фронті росіяни втратили за добу 1140 солдат, дві РСЗВ і засіб ППО, - ЗСУ

Нагадаємо, за даними ISW, Збройні сили України мали успіх в Курській області, а росіяни просуваються у Донецькій області.

Минулої ночі військові агресора знову атакували Україну ударними дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Київській області працювала ППО по ворожих цілях.

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