Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Фото: Україна знову під атакою "Шахедів" з боку Росії (Getty Images)

Російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.