Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
Російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 22:37 військові повідомили про входження ворожих БпЛА через Сумську область курсом на Полтавську область.
Згодом декілька груп ударних БпЛА вже рухалися територією Полтавської області у західному напрямку.
О 23:13 військові повідомили про рух нових груп БпЛА типу "Shahed" у південній частині Сумської в напрямку Полтавської області.
Також ворожі дрони виявлені у Запорізькій області, рухаються на північ.
Оновлено 0:04
В Дніпропетровській області оголошена загроза застосування ударних БпЛА з Запорізької та Донецької областей.
Оновлено 0:26
Військові повідомили, що декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Напрямок їхнього руху хаотичний.
В даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:
Обстріли та ситуація на фронті
В ніч на вівторок, 10 вересня, росіяни атакували Україну кількома ракетами і десятками "Шахедів". Сили ППО знищили 38 ворожих безпілотників.
На Київ російські БпЛА заходили з різних напрямків. Усі ворожі цілі було збито.
Тим часом війська агресора намагаються штурмувати на трьох напрямках фронту. Тривають бої поблизу Лозової у Харківській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.