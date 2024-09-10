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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Вівторок 10 вересня 2024 23:15
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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу Фото: Україна знову під атакою "Шахедів" з боку Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:37 військові повідомили про входження ворожих БпЛА через Сумську область курсом на Полтавську область.

Згодом декілька груп ударних БпЛА вже рухалися територією Полтавської області у західному напрямку.

О 23:13 військові повідомили про рух нових груп БпЛА типу "Shahed" у південній частині Сумської в напрямку Полтавської області.

Також ворожі дрони виявлені у Запорізькій області, рухаються на північ.

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В Дніпропетровській області оголошена загроза застосування ударних БпЛА з Запорізької та Донецької областей.

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Військові повідомили, що декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Напрямок їхнього руху хаотичний.

В даний момент карта повітряних тривог України виглядає так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; в напрямку України: де оголошено тривогу

Обстріли та ситуація на фронті

В ніч на вівторок, 10 вересня, росіяни атакували Україну кількома ракетами і десятками "Шахедів". Сили ППО знищили 38 ворожих безпілотників.

На Київ російські БпЛА заходили з різних напрямків. Усі ворожі цілі було збито.

Тим часом війська агресора намагаються штурмувати на трьох напрямках фронту. Тривають бої поблизу Лозової у Харківській області.

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Війна Росії проти України
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