На фронте россияне потеряли за сутки 1140 солдат, две РСЗО и средство ПВО, - ВСУ

Напомним, по данным ISW, Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области, а россияне продвигаются в Донецкой области.

Минувшей ночью военные агрессора снова атаковали Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Киевской области работала ПВО по вражеским целям.

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