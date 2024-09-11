На фронте россияне потеряли за сутки 1140 солдат, две РСЗО и средство ПВО, - ВСУ

За последние сутки с 10 на 11 сентября, россияне потеряли на фронте 1140 солдат, 56 артсистем и 58 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, Вооруженные силы Украины имели успех в Курской области, а россияне продвигаются в Донецкой области.
Минувшей ночью военные агрессора снова атаковали Украину ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Киевской области работала ПВО по вражеским целям.
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