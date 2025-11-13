ua en ru
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

Україна, Четвер 13 листопада 2025 09:06
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Протягом доби вздовж всієї лінії фроту було зафіксовано 226 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Варварівка та Зелений Гай Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано три бойових зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 212 артилерійських обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Краматорському напрямку противник, за уточненою інформацією, наступальних дій не проводив.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 81 атаку агресора у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у бік Приморського та Новоданилівки. Ворог успіху не мав.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та ще два інші важливі об’єкти противника.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 180 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Новини
Втрати противника на 13 листопада: Генштаб надав свіжу статистику
