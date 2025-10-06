На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Залізничне, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області;

Антонівка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.



Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.



На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.



На Лиманському напрямку ворог атакував дванадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого.



На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося тринадцять боєзіткнень.



На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районах Часового Яру та Ступочок.



На Торецькому напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.



На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Плавні та Степове.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.