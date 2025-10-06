ua en ru
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 09:07
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Вздовж всієї лінії фронту протягом минулої доби загалом зафіксовано 231 бойове зіткнення. Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Залізничне, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області;
  • Антонівка Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Лиманському напрямку ворог атакував дванадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося тринадцять боєзіткнень.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районах Часового Яру та Ступочок.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Торецькому напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Плавні та Степове.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
На фронті понад 200 штурмів: Генштаб показав карти атак росіян за минулу добу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1090 осіб. Сили оборони України також знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 363 безпілотні літальні апарати оперативно–тактичного рівня, 38 ракет та 63 одиниці автомобільної техніки противника.

