На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

Вдоль всей линии фронта за прошедшие сутки в целом зафиксировано 231 боестолкновение. Силы обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 56 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлек 5490 дронов-камикадзе и осуществил 4063 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Железнодорожное, Запорожье, Орехов Запорожской области;

Антоновка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили двенадцать атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, в целом сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.



За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 31 боестолкновение в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного.



На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка.



На Лиманском направлении враг атаковал двенадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышево.



На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло тринадцать боестолкновений.



На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Часового Яра и Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил семнадцать атак в районах Александро-Калинового, Клебан-Быка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверево, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Казацкое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Затишок и в направлении Покровска и Филиала.



На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Январское, Новоегоровка, Терновое, Сосновка, Камышеваха, Вороное, Малиевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригорьевка.



На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.



На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Плавни и Степное.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.