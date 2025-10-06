ua en ru
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

Украина, Понедельник 06 октября 2025 09:07
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки
Автор: Наталья Кава

Вдоль всей линии фронта за прошедшие сутки в целом зафиксировано 231 боестолкновение. Силы обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам массированный ракетно-авиационный удар 53 ракетами и 56 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлек 5490 дронов-камикадзе и осуществил 4063 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Железнодорожное, Запорожье, Орехов Запорожской области;
  • Антоновка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили двенадцать атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, в целом сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 155 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 31 боестолкновение в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Кутьковки, Красного Первого, Каменки и Западного.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Лиманском направлении враг атаковал двенадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Карповка, Торское и в сторону Чернещины и Дробышево.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Григорьевки, Выемки и Федоровки. Всего за прошедшие сутки произошло тринадцать боестолкновений.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Краматорском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Часового Яра и Ступочек.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Торецком направлении враг совершил семнадцать атак в районах Александро-Калинового, Клебан-Быка, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Сухецкое, Зверево, Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Казацкое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Затишок и в направлении Покровска и Филиала.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Мирное, Поддубное, Новоселовка, Январское, Новоегоровка, Терновое, Сосновка, Камышеваха, Вороное, Малиевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригорьевка.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Плавни и Степное.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На фронте более 200 штурмов: Генштаб показал карты атак россиян за минувшие сутки

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки потери российских оккупационных войск составили 1090 человек. Силы обороны Украины также обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 363 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 38 ракет и 63 единицы автомобильной техники противника.

