На фронті понад 120 боїв за добу, майже половина на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Сьогодні російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав 7 авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 133 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного, один бій триває.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Степової Новоселівки та Піщаного. Два із трьох атак відбили українські воїни, один бій триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. Чотири боєзіткнення продовжуються.

Три ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку - окупанти намагалися просуватися у районі Виїмки та Дронівки.

На Краматорському напрямку противник два рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 195 окупантів, із них 124 - безповоротно. Також українські воїни знищили 13 одиниць автомобільної техніки, п’ять безпілотних літальних апаратів; пошкоджено одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та вісім укриттів для особового складу ворога", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку агресор 28 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське. Шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Залізничному.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. В той же час противник завдав авіаудару по Ольгівці.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.