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На фронті підстрелили свої ж. Бойовика "ДНР" засудили до 12 років ув'язнення

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П'ятниця 11 серпня 2023 16:46
На фронті підстрелили свої ж. Бойовика "ДНР" засудили до 12 років ув'язнення Фото: бойовика "ДНР" засудили до 12 років ув'язнення (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Громадянина Росії, який за власною ініціативою вступив до батальйону "Восток" "ДНР" засуджено до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, до лав бійців "ДНР" уродженець міста Ростова-на-Дону вступив у лютому 2015 року. На початку він здійснював бойове чергування на одному з блокпостів Ясинуватої. Також патрулював населений пункт та охороняв казарми свого підрозділу.

Пізніше він перейшов до 100-ї ОМСБр, у складі якої упродовж семи місяців воював проти ЗСУ поблизу міста Мар'їнка та смт Олександрівки Мар’їнського району. Там на одній з позицій його було поранено своїми ж.

Через декілька років він знову повернувся на фронт та вступив до зенітно-артилерійського взводу батальйону територіальної оборони у Ясинуватій. До його обов’язків входило також відстеження й збиття розвідувальних дронів.

Однак він не зміг успішно виконати поставлену задачу, тому його відправили на передові позиції у Ясинуватський район. Там у липні 2023 року затримали.

Вироки для зрадників і колаборантів в Україні

Раніше повідомлялось, що мешканця Краматорська Донецької області засудили до 9 років ув'язнення за поширення інформації про розташування Збройних Сил України, яку Росія використовувала на свою користь.

Також колаборант із Куп'янська (Харківська область) під час окупації міста хотів вивезти 700 тонн зерна в Росію. Його затримали і засудили до 13 років в'язниці.

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