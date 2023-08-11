На фронте подстрелили свои же. Боевика "ДНР" приговорили к 12 годам заключения

Гражданин России, по собственной инициативе вступивший в батальон "Восток" "ДНР" приговорен к 12 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как выяснили следователи, в ряды бойцов "ДНР" уроженец города Ростова-на-Дону вступил в феврале 2015 года. В начале он совершал боевое дежурство на одном из блокпостов Ясиноватой. Также патрулировал населённый пункт и охранял казармы своего подразделения.

Позже он перешел в 100 ОМСБр, в составе которой на протяжении семи месяцев воевал против ВСУ вблизи города Марьинка и пгт Александровки Марьинского района. Там на одной из позиций он был ранен своими же.

Через несколько лет он снова вернулся на фронт и вступил в зенитно-артиллерийский взвод батальона территориальной обороны в Ясиноватой. В его обязанности входило также отслеживание и сбивание разведывательных дронов.

Однако он не смог успешно выполнить поставленную задачу, поэтому его отправили на передовые позиции в Ясиноватском районе. Там в июле 2023 задержали.

Приговоры для предателей и коллаборантов в Украине

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