Часи на фронті одні з найскладніших, але ситуацію можна кардинально змінити, - Фірсов

"Ми відчуваємо певну кризу піхоти... Ми не можемо без піхоти, без хлопців, які сидять і міцно тримають оборону. Які мають бути свіжими, вмотивованими, підготовленими, з боєприпасами та планом дій. На піхоті тримається фронт. Те, що зараз відбувається - це, частково, криза піхоти. Напевно, так, ми зараз переживаємо одні з найскладніших часів", - пояснив він.

Фірсов наголосив, що ця осінь та зима будуть найскладнішими з усіх, які ми переживали.

"Хтось може сказати: "Та скільки тих осеней і зим ми переживали". Повірте, я чітко розумію, про що я говорю. Зараз важче, чим було під Авдіївкою і чим було в Бахмуті. Я розумію, що також, на щастя, ворог виснажений, але їх більше, вони тиснуть, в них є авіація, вони закидують КАБами, штурми не припиняються...", - підкреслив боєць.

Він зазначив, що нині бійці відчувають, що сили в піхоти закінчуються. Фірсов пояснив, що зараз ті бригади стояли під Авдіївкою та під Мар'їнкою, в яких були ротації, але лише по місяцю, саме вони вже відчувають втому.

"Важливий момент. Ситуація не є катастрофою з точки зору "все пропало". Ситуацію можна переломити. Це не просто мої слова, як командира підрозділу. Це слова підтверджені думкою комбригів", - заявив військовослужбовець.

Боєць зазначив, що якщо будуть свіжі резерви, не величезні, а на рівні одна-дві бригади, якщо буде робота щодо захисних споруд та поповнення піхоти за рахунок нових бригад, то ситуацію можна кардинально змінити.

"Не просто вистояти чи втримати Покровськ, а кардинально змінити - розбити ворога вщент, сточити ворога на Покровському напрямку і не залишити від нього нічого", - підсумував він.