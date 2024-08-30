Времена на фронте одни из самых сложных, но ситуацию можно кардинально изменить, - Фирсов

"Мы ощущаем определенный кризис пехоты... Мы не можем без пехоты, без ребят, которые сидят и крепко держат оборону. Которые должны быть свежими, мотивированными, подготовленными, с боеприпасами и планом действий. На пехоте держится фронт. То, что сейчас происходит - это, частично, кризис пехоты. Наверное, да, мы сейчас переживаем одни из самых сложных времен”, - пояснил он.

Фирсов подчеркнул, что эта осень и зима будут самыми сложными из всех, которые мы переживали.

"Кто-то может сказать: "Да сколько тех осеней и зим мы переживали". Поверьте, я четко понимаю, о чем я говорю. Сейчас труднее, чем было под Авдеевкой и чем было в Бахмуте. Я понимаю, что тоже, к счастью, враг истощен, но их больше, они давят, у них есть авиация, они забрасывают КАБами, штурмы не прекращаются...", - подчеркнул боец.

Он отметил, что сейчас бойцы чувствуют, что силы у пехоты заканчиваются. Фирсов объяснил, что сейчас бригады стояли под Авдеевкой и под Марьинкой, у которых были ротации, но только по месяцу, именно они уже чувствуют усталость.

"Важный момент. Ситуация не является катастрофой с точки зрения "все пропало". Ситуацию можно переломить. Это не просто мои слова как командира подразделения. Это слова подтверждены мнением комбригов", - заявил военнослужащий.

Боец отметил, что если будут свежие резервы, не огромные, а на уровне одна-две бригады, если будет работа по защитным сооружениям и пополнению пехоты за счет новых бригад, ситуацию можно кардинально изменить.

"Не просто выстоять или удержать Покровск, а кардинально изменить - разбить врага дотла, сточить врага на Покровском направлении и не оставить от него ничего", - подытожил он.