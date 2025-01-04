На фронті найгарячіша ситуація зберігається на двох напрямках, - Генштаб

"За сьогодні противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 КАБ, використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - повідомили в Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Стариці. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка та Малі Проходи.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій неподалік Загризового та Петропавлівки. Дві атаки противника тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів в районах Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу. Наші воїни зупинили всі атаки загарбників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дев’ять атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог проводив 11 наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

Від початку доби ворог 40 разів намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку в районах Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.

Наші підрозділи відбили 39 атак, одне боєзіткнення триває дотепер. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 365 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено одну бойову броньовану машину та один автомобіль, крім того, пошкоджено чотири автомобілі та два мотоцикли.

На Курахівському напрямку ворог 16 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового, Костянтинопольського та Дачного, де українські захисники відбили 11 атак, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Авіаудару КАБами зазнали Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль. Втрати ворога на даному напрямку з початку доби склали 125 окупантів вбитими та пораненими, до того ж знищено дві бойові машини піхоти, два автомобілі, два мотоцикли та одну гармату.

На Времівському напрямку наші війська відбили 15 атак противника поблизу Дачного та Янтарного, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав авіаційного удару по Темирівці, Розливу, Іскрі та Бурлацькому, скинувши 11 керованих авіаційних бомб.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби ним було здійснено два невдалих штурми позицій українських воїнів в районах островів Забич та Козацький.

На Курському напрямку українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів 19 керованими бомбами та здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках противник активних дій не проводив.

В Генштабі зауважили, що за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.