На фронте самая горячая ситуация сохраняется на двух направлениях, - Генштаб

"За сегодня противник нанес 31 авиационный удар, сбросив 48 КАБ, использовал для поражения 709 дронов-камикадзе. Осуществил около 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку Волчанска и Старицы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Волчанские Хутора, Охримовка и Малые Проходы.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Загрызово и Петропавловки. Две атаки противника продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз в районах Першотравневого, Надежды, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса. Наши воины остановили все атаки захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клещеевки и Ступочек.

На Торецком направлении враг проводил 11 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

С начала суток враг 40 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Соленого, Новооленевки, Котлиного и Нововасильевки.

Наши подразделения отбили 39 атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор. По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 365 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожена одна боевая бронированная машина и один автомобиль, кроме того, повреждены четыре автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг 16 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово, Константинопольского и Дачного, где украинские защитники отбили 11 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Авиаудару КАБами подверглись Улаклы, Алексеевка и Константинополь. Потери врага на данном направлении с начала суток составили 125 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожено две боевые машины пехоты, два автомобиля, два мотоцикла и одну пушку.

На Времовском направлении наши войска отбили 15 атак противника вблизи Дачного и Янтарного, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационный удар по Темировке, Разливу, Искре и Бурлацкому, сбросив 11 управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, где в течение суток им было осуществлено два неудачных штурма позиций украинских воинов в районах островов Забич и Казацкий.

На Курском направлении украинские защитники отбили 30 вражеских атак. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.

В Генштабе отметили, что за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.