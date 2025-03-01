На фронті за місяць впала інтенсивність боїв, але побільшало авіаударів, - Міноборони

Так, у лютому було зафіксовано 3 274 бойових зіткнення, а у січні - 5 087. У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні окупанти застосували близько 2 400 керованих авіаційних бомб.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили з 36 570 осіб. Це чисельність умовно трьох мотострілецьких дивізій.

Також у лютому наші захисники знищили та уразили:

1 415 артсистем противника. Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії РФ - 18 стволів);

331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії РФ - 31 машина);

596 ворожих бойових броньованих машин. Умовно - це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ.

Також у лютому українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога від початку широкомасштабного вторгнення - 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.



Фото: втрати РФ у лютому 2025 року (mod.gov.ua)