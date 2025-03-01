На фронте за месяц упала интенсивность боев, но стало больше авиаударов, - Минобороны

В феврале количество боевых столкновений на фронте уменьшилось. Однако за прошлый месяц возросло количество вражеских авиаударов по позициям украинских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Так, в феврале было зафиксировано 3 274 боевых столкновения, а в январе - 5 087. В феврале российская тактическая авиация сбросила более 3 522 КАБов. В январе оккупанты применили около 2 400 управляемых авиационных бомб.
По информации Генерального штаба ВСУ, в феврале армия РФ понесла значительные безвозвратные и санитарные потери живой силы из 36 570 человек. Это численность условно трех мотострелковых дивизий.
Также в феврале наши защитники уничтожили и поразили:
Также в феврале украинские защитники поразили наибольшее количество автомобилей врага с начала широкомасштабного вторжения - 3 472 единицы автотранспорта и автоцистерн.
Фото: потери РФ в феврале 2025 года (mod.gov.ua)
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 875 тысяч солдат. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1050 российских захватчиков.
Как сообщало ранее Минобороны, прошлый год стал для России рекордным по потерям как среди личного состава, так и по технике. За год потери РФ превысили 400 тысяч военных.
Больше всего потерь личного состава армия РФ понесла в декабре 2024 года - 48 670 человек убитыми и ранеными.
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