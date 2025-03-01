На фронте за месяц упала интенсивность боев, но стало больше авиаударов, - Минобороны

Так, в феврале было зафиксировано 3 274 боевых столкновения, а в январе - 5 087. В феврале российская тактическая авиация сбросила более 3 522 КАБов. В январе оккупанты применили около 2 400 управляемых авиационных бомб.

По информации Генерального штаба ВСУ, в феврале армия РФ понесла значительные безвозвратные и санитарные потери живой силы из 36 570 человек. Это численность условно трех мотострелковых дивизий.

Также в феврале наши защитники уничтожили и поразили:

1 415 артсистем противника. Такого количества хватило бы на укомплектование более 78 артиллерийских дивизионов (в артдивизионе армии РФ - 18 стволов);

331 вражеский танк. Условно это 10 вражеских танковых батальонов (в танковом батальоне армии РФ - 31 машина);

596 вражеских боевых бронированных машин. Условно - это количество ББМ для почти трех мотострелковых дивизий армии РФ.

Также в феврале украинские защитники поразили наибольшее количество автомобилей врага с начала широкомасштабного вторжения - 3 472 единицы автотранспорта и автоцистерн.



Фото: потери РФ в феврале 2025 года (mod.gov.ua)