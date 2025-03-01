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За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему , - ЗСУ

Субота 01 березня 2025 07:08
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За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему , - ЗСУ Фото: Сили оборони позбавили російських загарбників великої кількості техніки за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 28 лютого на 1 березня, війська країни-агресора втратили на війні проти України 1050 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 15 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 875 610 (+1050) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 233 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 249 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 23 908 (+61) од.;
  • РСЗВ - 1304 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1088 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 402 (+128) од.;
  • крилатих ракет - 3085 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 39 101 (+107) од.;
  • спеціальної техніки - 3763 од.

За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему , - ЗСУ

Ситуація на фронті та російська атака дронами

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у Донецькій області та в західній частині Запорізької області.

З вечора напередодні та вночі 1 березня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві було чутно вибухи на тлі атаки БпЛА.

Внаслідок атаки на Харків було пошкоджено медичний заклад, а в Одеському районі через удар дрона загинула людина.

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