За добу армія РФ втратила на фронті понад 1000 солдатів і 61 артсистему , - ЗСУ
За останню добу з 28 лютого на 1 березня, війська країни-агресора втратили на війні проти України 1050 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 15 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 875 610 (+1050) осіб ліквідовано;
- танків - 10 233 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 21 249 (+15) од.;
- артилерійських систем - 23 908 (+61) од.;
- РСЗВ - 1304 (+1) од.;
- засоби ППО - 1088 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 402 (+128) од.;
- крилатих ракет - 3085 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 39 101 (+107) од.;
- спеціальної техніки - 3763 од.
Ситуація на фронті та російська атака дронами
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у Донецькій області та в західній частині Запорізької області.
З вечора напередодні та вночі 1 березня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Києві було чутно вибухи на тлі атаки БпЛА.
Внаслідок атаки на Харків було пошкоджено медичний заклад, а в Одеському районі через удар дрона загинула людина.
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