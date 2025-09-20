На фронті майже 80 боїв: ЗСУ відбили 17 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Студенок, Черкаське, Гірки, Прогрес, Нововасилівка Сумської області; Карповичі, Блешня, Богданове Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося чотири ворожі атаки. Авіація загарбників завдала чотири удари, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 115 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно один раз атакував позиції українських підрозділів у бік Мирного. Сили оборони мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 200 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник тричі атакував у бік Дронівки. В результаті розвідувально-пошукових дій наші оборонці досягли тактичного успіху, просунувшись на деяких ділянках до 200 метрів і знищивши живу силу ворога.

На Краматорському напрямку противник безрезультатно провів атаку поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку наші захисники просунулися на окремих ділянках до 300 метрів і завдали втрат особовому складу противника, відбили вісім ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак.

На Новопавлівському напрямку наші захисники провели успішні пошуково-ударні дії, результатом яких стало просування до 3 кілометрів та знищення значної кількості ворожої піхоти та взяття полонених. Від початку доби наші оборонці зупинили шість штурмів ворожих військ у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське, ще шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Ольгівське. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке, здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.