На фронті майже 150 боїв за добу: третина на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські обстріли

Протягом 3 серпня окупанти завдали 4 ракетних та 51 авіаційного ударів, застосували 28 ракет, скинули 80 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2069 дронів-камікадзе та здійснили 3574 обстріли по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Від початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керованих авіабомб та здійснив 243 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Кутьківки, ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки. Дотепер точиться одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 34 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська. Три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки. Один бій точиться до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке. Чотири бойових зіткнення тривають до цього часу.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 131 окупанта, із них 84 - безповоротно. Також знищено три мотоцикли, три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки, гармату, 68 безпілотних літальних апаратів та пошкоджено мотоцикл, гармату, шість укриттів для особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Новомихайлівки. Одна ворожа атака досі триває.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку противник один раз атакував у бік населеного пункту Антонівка.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.