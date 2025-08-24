На фронті майже 130 боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок за добу

Ворожі обстріли

Як інформує Генштаб, російські загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосували одну ракету й скинули 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1789 дронів-камікадзе та здійснили 2978 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили п’ять атак противника. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіабомб, та здійснив 136 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського – усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак на позиції наших оборонців поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Дотепер точаться два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка. Досі не вщухають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих штурмів у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Незавершеним лишається одне бойове зіткнення.

Чотири атаки ворога було відбито на Краматорському напрямку - в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля ворога зосереджено в районах Щербинівки та Русиного Яру.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 143 окупанти, з яких 99 - безповоротно. Крім того, знищено два склади паливно-мастильних матеріалів, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один ворожий автомобіль", - йдеться у повіддомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 21 ворожий штурм поблизу населених пунктів Зелене Поле, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха. Ще шість бойових зіткнень тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Білогір’я, Наддніпрянське, Львове.

На інших напрямках суттєвих змін ситуації не відбулося.