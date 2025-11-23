На фронті майже 120 боїв за добу: третина на Покровському напрямку

Станом на 16:00, 23 листопада, на фронті від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв знову зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Біла Береза, Старикове, Кучерівка, Шалигине Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив шість атак на позиції українських захисників, одне боєзіткнення наразі триває, також завдав авіаційного удару, застосувавши при цьому дві керовані авіабомби, здійснив 60 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у районах населених пунктів, Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку з початку поточної доби противник здійснив одну спробу наступу у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 24 наступальні дії поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку протягом дня противник 42 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку агресор 12 разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Воздвижівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районі населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.