На фронте почти 120 боев за сутки: треть на Покровском направлении

По состоянию на 16:00, 23 ноября, на фронте с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области; Белая Береза, Стариково, Кучеровка, Шалигино Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил шесть атак на позиции украинских защитников, одно боестолкновение продолжается, также нанес авиационный удар, применив при этом две управляемые авиабомбы, совершил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении идет бой в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в районах населенных пунктов, Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала текущих суток противник совершил одну попытку наступления в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 24 наступательных действия вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении в течение дня противник 42 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Никаноровка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Алексеевка, Вербово, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижовка и Гуляйполе.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районе населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.