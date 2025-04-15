На фронті ліквідували військових РФ, які розганяли Майдан

На сайті проєкту "Груз 200", що документує загибель кримчан, які воювали за Росію, за останні два тижні з'явилися 33 нові некрологи.

Серед них - колишні співробітники силових відомств, які брали участь в анексії Криму та розгоні Євромайдану.

Зокрема, серед загиблих – Євгеній Козлов з селища Леніно, колишній співробітник кримського "Беркута", який стояв на блокпостах навесні 2014 року.

За інформацією ЗМІ ,другий загиблий - Кирило Блаженко, який брав участь у придушенні Майдану в Києві, а також активно сприяв анексії Криму в 2014 році.

Зазначено, що у 2017 році Блаженко шукав роботу водієм у Ялті і вказував, що з 2010 по 2015 роки був "командиром розвідувального десантного відділення".

Пізніше вони воювали на боці Росії і загинули на фронті.