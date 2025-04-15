На фронте ликвидировали военных РФ, которые разгоняли Майдан

На сайте проекта "Груз 200", документирующего гибель крымчан, воевавших за Россию, за последние две недели появились 33 новых некролога.

Среди них - бывшие сотрудники силовых ведомств, которые участвовали в аннексии Крыма и разгоне Евромайдана.

В частности, среди погибших - Евгений Козлов из поселка Ленино, бывший сотрудник крымского "Беркута", который стоял на блокпостах весной 2014 года.

По информации СМИ, второй погибший - Кирилл Блаженко, который участвовал в подавлении Майдана в Киеве, а также активно способствовал аннексии Крыма в 2014 году.

Указано, что в 2017 году Блаженко искал работу водителем в Ялте и указывал, что с 2010 по 2015 годы был "командиром разведывательного десантного отделения".

Позже они воевали на стороне России и погибли на фронте.