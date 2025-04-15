На фронті ліквідували військових РФ, які розганяли Майдан
На фронті загинули військові РФ, які брали участь в анексії Криму та розгоні Майдану. Їхні імена з’явилися на сайті одного з проєктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".
На сайті проєкту "Груз 200", що документує загибель кримчан, які воювали за Росію, за останні два тижні з'явилися 33 нові некрологи.
Серед них - колишні співробітники силових відомств, які брали участь в анексії Криму та розгоні Євромайдану.
Зокрема, серед загиблих – Євгеній Козлов з селища Леніно, колишній співробітник кримського "Беркута", який стояв на блокпостах навесні 2014 року.
За інформацією ЗМІ ,другий загиблий - Кирило Блаженко, який брав участь у придушенні Майдану в Києві, а також активно сприяв анексії Криму в 2014 році.
Зазначено, що у 2017 році Блаженко шукав роботу водієм у Ялті і вказував, що з 2010 по 2015 роки був "командиром розвідувального десантного відділення".
Пізніше вони воювали на боці Росії і загинули на фронті.
Втрати Росії
Вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 119 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3275 дронів-камікадзе та здійснили 6590 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Детальніше про втрати ворога у війні проти України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, темпи зростання російських смертей на війні проти України рекордні з початку війни. У листопаді 2024 року на фронті загинули понад 78 тисяч військових РФ.
РБК-Україна писало, що російські загарбники, ймовірно, почали масово використовувати бронетехніку на фронті після періоду обмеженого застосування. При цьому ЗСУ відбивають атаки й завдають значних втрат.
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