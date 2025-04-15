На фронте ликвидировали военных РФ, которые разгоняли Майдан
На фронте погибли военные РФ, которые участвовали в аннексии Крыма и разгоне Майдана. Их имена появились на сайте одного из проектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
На сайте проекта "Груз 200", документирующего гибель крымчан, воевавших за Россию, за последние две недели появились 33 новых некролога.
Среди них - бывшие сотрудники силовых ведомств, которые участвовали в аннексии Крыма и разгоне Евромайдана.
В частности, среди погибших - Евгений Козлов из поселка Ленино, бывший сотрудник крымского "Беркута", который стоял на блокпостах весной 2014 года.
По информации СМИ, второй погибший - Кирилл Блаженко, который участвовал в подавлении Майдана в Киеве, а также активно способствовал аннексии Крыма в 2014 году.
Указано, что в 2017 году Блаженко искал работу водителем в Ялте и указывал, что с 2010 по 2015 годы был "командиром разведывательного десантного отделения".
Позже они воевали на стороне России и погибли на фронте.
Потери России
Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 119 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3275 дронов-камикадзе и осуществили 6590 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.
Подробнее о потерях врага в войне против Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, темпы роста российских смертей на войне против Украины рекордные с начала войны. В ноябре 2024 года на фронте погибли более 78 тысяч военных РФ.
РБК-Украина писало, что российские захватчики, вероятно, начали массово использовать бронетехнику на фронте после периода ограниченного применения. При этом ВСУ отбивают атаки и наносят значительные потери.
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