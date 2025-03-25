На фронті за добу знищено близько 1200 російських солдатів та 18 ББМ, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в Бєлгородській області, а також біля Торецька і Покровська.

Вночі російські терористи вдарили ударними БпЛА по місту Ізюм Харківської області. Виникла пожежа на об'єкті цивільної нежитлової інфраструктури.

У Повітряних силах розповіли про модернізацію росіянами своїх БпЛА для недопущення їхнього перехоплення українськими системами РЕБ.

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