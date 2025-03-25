ЗСУ просунулися у Бєлгородській області, біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися на північному заході Бєлгородської області, а також біля Торецька та Покровська. Російські окупанти змогли просунутися поблизу Сіверська, Великої Новосілки, а також на Покровському та Торецькому напрямках.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW) .

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно просунулися на північному заході Бєлгородської області в районі Демидівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що ЗСУ просунулися в центральну частину цього села (на північний захід від міста Бєлгород).

Російські "воєнкори" визнали, що ЗСУ просунулися в південну частину Демидівки, але заперечували, що вони взяли під контроль цей населений пункт.

Як йдеться у звіті ISW, ЗСУ почали обмежені атаки на північому заході Бєлгородської області 18 березня, і протягом останніх 6 днів досягли незначного прогресу в напрямку Графівки (на південний схід від Демидівки) і Прилісся (на південь від Демидівки).

24 березня російські блогери розповідали, що Сили оборони України також почали атаку в напрямку Поповки (на захід від Демидівки).

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ використовують всюдиходи (квадроцикли) та деякі одиниці бронетехніки, та атакують невеликими групами піхоти.

Російські джерела ISW розповідали, що РФ передислокувала прикордонників, чеченські сили "Ахмата", підрозділи Північного угруповання військ і підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) для відповіді на українські атаки на північному заході Бєлгородської області.

Схоже, що ЗСУ застосовують удари на великій відстані, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення військ РФ, їхнє командування та контроль у цьому районі, пишуть експерти ISW.

Нещодавно українські війська завдали двох ударів по російським командних пунктах на заході Бєлгородської області, знищивши засоби зв'язку військ РФ.

Сили спеціальних операцій (ССО) України 24 березня повідомили, що українські війська збили чотири російські вертольоти над Бєлгородською областю.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ нещодавно завдали ударів по мосту поблизу Графівки та ще одному мосту поблизу Надежівки (на схід від Графівки), що, ймовірно, ускладнить логістику путінських військ у цьому районі.

Російські блогери також стверджують, що удари українських безпілотників, обстріли та удари HIMARS також ускладнюють здатність військ РФ утримувати деякі позиції в цьому районі.

Війська РФ продовжують атакувати обмежені українські позиції в Курській області 24 березня, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська атакують Гоголівку (на захід від Суджі) та поблизу КПП Суджа вздовж міжнародного кордону.

Також російські блогери розповідали, що ЗСУ утримують позиції на південний захід від Суджі в Олешні та на південь від Суджі в Гуєво та Горналі. Деякі російські "воєнкор" спростували російські повідомлення про те, що війська РФ захопили Гуєво та Гоголівку.

24 березня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що командування РФ скупчило "значну" кількість особового складу та техніки в Курській області.

24 березня російські окупанти продовжили наступати на півночі Сумської області, але просунутися не змогли.

Як розповів Демченко, рсійські загарбники намагаються наступати в районі Журавки та Новенького (на схід від Журавки).

Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривали на лінії Володимирівка - Василівка - Журавка, та поблизу Басівки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

24 березня війська РФ продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. 23 і 24 березня російські окупанти атакували біля Глибокого та Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

24 березня російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 23 і 24 березня війська РФ атакували в районі Дворічної, Тополі, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

Речник української бригади, яка діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що російські окупанти атакують рідше, ніж 2-3 тижні тому (початок та середина березня), ймовірно, через втрати живої сили та техніки. Він також зазначив, що росіяни використовують менше одиниць важкої техніки.

Представник українського полку, який діяв на Куп'янському напрямку, 24 березня повідомив, що піхота РФ продовжує спроби форсувати річку Оскіл, але зазнає великих втрат і не може провести евакуацію. Він додав, що на позиціях уздовж західного (правого) берега річки Оскіл розосереджено близько 500 російських військовослужбовців.

24 березня російські окупанти продовжували наступати на напрямку Борової, але просунутися не змогли. 23 і 24 березня війська РФ атакували в районі Загризового, Богуславки, Надії та в напрямку Степового.

Командир українського батальйону, який діяв на Лиманському напрямку, 23 березня заявив, що звільнення Надії (на схід від Борової) дає змогу ЗСУ утримувати вогневий контроль над р. Жеребець, Райгородкою та Джерельним (на північ від Надії), та ускладнювати російські механізовані штурми Копанки (на захід від Надії).

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Лиманському напрямку, 24 березня повідомив, що росіяни намагаються обійти Надію та ведуть штурм невеликими загонами по 5-6 осіб.

23 березня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ начеюто не взяли під контроль село Надія, і що лінія фронту проходить за 1,5 км на захід від населеного пункту.

24 березня російські загарбники продовжували наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися. 23 і 24 березня війська РФ атакували в районі Ямполівки, Зеленої Долини, Новомихайлівки, Нового, Зарічного та в районі Серебрянського лісу.

24 березня бригада ЗСУ, яка діяла на Лиманському напрямку, заявила, що російські загарбники зберігають перевагу в живій силі 10:1 над українськими силами на частинах цього напрямку, і що особовий склад ворога у цьому районі складає переважно добре навчені солдати-контрактники. У бригаді заявили, що росіяни атакують переважно піхотними групами.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Кадри, опубліковані 22 березня та геолоковані 24 березня, показують, що війська РФ незначно просунулися в полях на південь від Верхньокам'янського (на схід від Сіверська).

23 і 24 березня російські загарбники наступали в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

24 березня війська РФ атакували у напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли. 23 і 24 березня російські окупанти наступали біля самого Часового Яру, коло Міньківки, Оріхово-Василівки та Ступочок.

23 березня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська атакують мікрорайон Шевченка на півдні Часового Яру за підтримки бронетехніки.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 24 березня показують, що ЗСУ просунулися вулицею Михайла Грушевського в центрі Торецька та в північній частині Неліпівки (на південь від Торецька).

Між тим на Торецькому напрямку просунулися й російські загарбники. Оприлюднені 24 березня геолокаційні кадри демонструють, що війська РФ просунулися вулицями Даргомижського та Донецькою на півночі Торецька, вулицею Будівельників на південному заході Торецька та вулицею Радянською на півночі Олександрополя (на південний захід від Торецька).

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Кримського, Дачного, Диліївки, Щербинівки, Пантелеймонівки та Олександрополя 23 і 24 березня.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 24 березня повідомив, що ворог посилює розгортання оптоволоконних безпілотників на Торецькому напрямку.

Заступник командира українського батальйону, який діє на Торецькому напрямку, повідомив, що росіяни використовують безпілотники для скидання вибухівки та запальних пристроїв на позиції ЗСУ в житлових будинках, і що окупанти все більш покладаються на БПЛА, зокрема оптоволоконні.

Заступник командир розповів, що РФ звільнила командира невизначеної дивізії, яка діяла на Торецькому напрямку, оскільки путінські війська не змогли просунутися в цьому районі.

Воїни ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, показують, що Сили оборони України просунулися в північно-східній частині н.п. Водяне Друге (на схід від Покровська), та на південний захід від Надіївки (на південний захід від Покровська).

Разом з тим на Прокровському напрямку просунулися також російські загарбники. Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, окупанти просунулися в південно-західній частині Успенівки (на південний захід від Покровська).

Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Єлизаветівки, Водяного Другого, Лисівки, Сухого Яру, Відродження, Шевченка, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Успенівки, Новоандріївки, Котлярівки, Богданівки, Новосергіївки та у напрямку Сергіївки 23 і 24 березня.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують поблизу Шевченка, Піщаного (на південний захід від Покровська) та Солоного.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що росіяни стягуються в кількох населених пунктах і збільшують чисельність командного складу, техніки та піхоти. Він також повідомив, що ворог атакує невеликими штурмовими групами та використовує мотоцикли для наближення до прифронтових районів.

24 березня російські загарбники продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. 23 і 24 березня війська РФ атакували в районі Костянтинополя, Олексіївки, Андріївки, Улакли та Розлива.

Російські окупанти нещодавно просунулися біля Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що війська РФ просунулися у східній частині Вільного Поля (на захід від Великої Новосілки).

Російські загарбники атакували в районі Скудного, Веселого, Вільного Поля, Новосілки та Новополя 23 і 24 березня.

Український оглядач Машовець заявив, що путінські війська не змогли окупувати ані Бурлацьке (на північний захід від Великої Новосілки), ані Привільне (на південний захід від Бурлатке).

"Південна вісь"

Ні українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Гуляйпольському напрямку 23 березня.

24 березня війська РФ продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але просунутися не змогли. 24 березня російські окупанти атакували біля Лобкового, Малих Щербаків і Степового.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Херсонському напрямку 24 березня.

Ситуація на фронті

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 березня, з початку доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

У Силах оборони України зазначили, що найбільш активно російські окупанти діяли на Покровському напрямку.